Жунгиету о режиме ЧП: Риски по мере приближения к зиме уже совершенно другие.

Министр энергетики объяснил, что нынешнее чрезвычайное положение следует рассматривать как продолжение мер, принятых ранее в виде режима повышенной готовности, когда Молдова столкнулась с серьезной ситуацией на рынке топлива.

«25 сентября истекает срок действия режима повышенной готовности в энергетике. Почему потребовался режим повышенной готовности? В августе возникла, появилась, развилась нехватка топлива. Мы дошли до того, что у нас были запасы дизельного топлива, которых хватало примерно на 3 дня, 3,5 дня, 3,8 дня», — заявил министр в эфире передачи на protv.md

Жунгиету уточнил, что на тот момент в Молдове было около 7 тысяч тонн дизельного топлива, а примерно на 109 автозаправочных станциях его стало недостаточно.

Впоследствии ситуация с запасами улучшилась. По словам министра, они превысили 20 тысяч тонн. Однако проблема не считается решенной, поскольку международный рынок топлива остается нестабильным.

«В настоящее время на европейском рынке тот факт, что цена на дизельное топливо уже превысила 1600 долларов за тонну, указывает на серьезный дефицит дизельного топлива», — сказал Жунгиету.

Министр считает, что эти изменения обосновывают необходимость сохранения механизмов, которые позволят государству реагировать до того, как возможные проблемы с поставками перерастут в кризис.

«Риски по мере того, как мы приближаемся к зиме, уже совершенно другие. Одним из рисков является риск нехватки дизельного топлива», — заявил глава Минэнерго.

Жунгиету объяснил, что в случае нового сбоя на региональном рынке власти смогут использовать механизмы, предусмотренные чрезвычайным положением, чтобы облегчить поиск альтернативных источников поставок.

Напомним, что в Молдове ввели чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах, которое будет действовать в течение 60 дней, начиная с 26 сентября.