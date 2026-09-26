Жунгиету назвал новый срок запуска линии Вулканешты — Кишинев — конец октября.

Линия электропередач Вулканешты — Кишинев может быть введена в эксплуатацию в конце октября, если оставшиеся работы на электрической станции Кишинев завершат в соответствии с последним сроком, объявленным подрядчиком.

Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что трансформатор, отправленный в Испанию на ремонт, уже направился в Молдову. После его возвращения потребуется выполнить дополнительные работы и провести испытания, пишет protv.md

Линия Вулканешты — Кишинев является одним из ключевых проектов по укреплению энергетической системы Молдовы. По словам Жунгиету, сейчас основная проблема связана с электрической станцией Кишинев. Министр уточнил, что проект включает три основных компонента: строительство самой линии, работы на станции Вулканешты и модернизацию станции Кишинев.

Линию уже испытали с подачей электроэнергии без нагрузки, а примерно месяц спустя приняли объект, включая станцию Вулканешты. Однако проблемы возникли на станции Кишинев, где работы выполняет консорциум румынских компаний. Один из ключевых элементов — трансформатор — был отправлен в Испанию на ремонт.

По словам Жунгиету, трансформатор изначально поставили новым, однако при его установке обнаружили несколько неисправностей.

«Он пришел новым, но когда приступили к его установке, обнаружили несколько дефектов. Когда он прибыл на завод, приступили к ремонту, обнаружили еще некоторые дефекты, но это за их счет, мы за это не платим», — заявил министр.

Власти пытались ускорить ремонт и, в частности, обратились к властям Мадрида с просьбой помочь наладить контакт с производителем.

«Мы попросили правительство Мадрида помочь нам в контактах с соответствующей компанией, чтобы ускорить [процесс]», — сказал Жунгиету.

Позже компания сообщила властям, что технологический процесс ремонта невозможно ускорить и он может занять от трех до четырех недель при условии соблюдения графика работ.

Сейчас трансформатор уже направляется в Молдову.

«Он выехал из Испании. (...) Я получил подтверждение от менеджера», — сообщил министр энергетики.

Однако возвращение трансформатора не означает, что линию можно будет сразу подключить. После доставки оборудования в Кишинев подрядчику потребуется выполнить оставшиеся работы и провести испытания.

По словам Жунгиету, компания оценивает необходимый срок еще в четыре-пять недель после прибытия трансформатора.

«Консорциум заявил, что ему необходимо еще 4–5 недель. То есть станция Кишинев должна быть готова для подключения линии в конце октября. Это обещание соответствующей компании», — заявил Дорин Жунгиету.