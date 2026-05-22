realitatea.md logorealitatea
22 Мая 2026, 14:02
Жители столицы пожаловались на грузовики со стройматериалами, загрязняющими улицы

Большегрузные автомобили, перевозящие песок и гравий без тента, оставляют следы на проезжей части и загрязняют асфальт в столице.

Жители столицы сделали видеозаписи, на которых зафиксирована эта ситуация на улице Чеукарь в районе Старой почты. Автор ролика сообщил, что подобное происходит ежедневно из-за расположенной поблизости строительной площадки, однако никаких мер не принимается, сообщает realitatea.md

Примэрия столицы не ответила на журналистский запрос, а Национальная инспекция общественной безопасности (INSP) уточнила, что может вмешиваться только по обращению непосредственно пострадавшего лица.

При этом действующее законодательство Молдовы предусматривает, что перевозка строительных материалов в транспортных средствах без тента строго регулируется. Правила дорожного движения требуют, чтобы любой груз, способный рассыпаться, пылить или создавать опасность на дороге, был надёжно закреплён и защищён.

