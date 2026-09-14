Жители Софии потребовали у парламента пересмотреть решение об объединении села.

Инициативная группа жителей села София Хынчештского района пришла к зданию парламента и потребовала отменить решение местного совета об объединении с коммуной Кэрпинень и селом Негря.

Они настаивают на присоединении Софии к кластеру Лэпушна вместе с Бэлчаной, Первомайским, Богиченами, Пашкань и Секэрень, пишет rupor.md

На пресс-конференции представительница группы рассказала, что приглашение присоединиться к кластеру Лэпушна поступило в мэрию Софии еще 28 апреля, но местный совет его не рассмотрел. Вместо этого мэр Ион Мырза предложил объединение с Кэрпинень и Негря.

«Нам так и не объяснили, почему настаивают на Кэрпинень, а не на Лэпушне. Мы не получили никакого обоснования», — сказала выступавшая.

По ее словам, 20 июня на общем собрании присутствовали более 115 жителей, из которых 103 поддержали объединение с Лэпушной. Впоследствии инициативная группа добилась регистрации в Центральной избирательной комиссии.

ЦИК проверил собранные подписи и признал действительными 145 из 148. Это составляет 13,36% избирателей Софии при необходимом минимуме в 10%. Решение направили местному совету, которому предстояло обеспечить участие жителей в процессе объединения.

По версии инициативной группы, 25 августа совет Софии провел внеочередное заседание и единогласно поддержал объединение с Кэрпинень и Негря. Жители утверждают, что вопрос заранее не включили в опубликованную повестку, необходимые документы не предоставили советникам, а полноценные общественные консультации не провели.

«Если государственные органы позволяют местному совету допускать грубые нарушения процедуры, о какой добровольной амальгамации идет речь? Где демократические принципы этого закона?» — спросила представительница группы.

Инициативная группа намерена оспорить решение местного совета в административном порядке. Участники пресс-конференции также обратились к руководству страны и ЦИК с просьбой вмешаться в ситуацию.