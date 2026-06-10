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moldova1.md logomoldova1
10 Июня 2026, 21:20
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Жители села Токуз Каушанского района жалуются на качество воды из-под крана

Жители села Токуз Каушанского района жалуются на качество воды из-под крана. Она мутная, с неприятным запахом, поэтому для питья людям приходится покупать бутилированную.

Жители села Токуз Каушанского района жалуются на качество воды из-под крана.
Жители села Токуз Каушанского района жалуются на качество воды из-под крана.

В местной администрации уверяют, что это временная проблема, связанная с подключением новой водонапорной башни. Работы проводятся по проекту стоимостью почти 5 млн леев, финансируется он по программе «Европейское село». При этом сроки его завершения, предусмотренные первоначальным планом, уже нарушены, передает moldova1.md

Вода из-под крана для местных жителей давно непригодна для повседневного использования. Для питья они покупают бутилированную, а водопроводную не используют даже для стирки.

«Этот кран мы заменили уже в третий раз. А на кухне приходится менять каждый год. Он чернеет и выходит из строя. Беспокоит не столько запах, сколько цвет воды. Мы уже смирились , но если бы были очистные сооружения или фильтры, ситуация была бы другой», - сказала жительница села Токуз Олеся Мандатор.

«Это техническая вода, не питьевая. На каждой артезианской скважине должны быть установлены фильтры, чтобы вода поступала к людям уже очищенной. Тем более что мы платим 25 леев за кубометр - это дороже, чем соседних селах», - отметила жительница села Анна Курошу.

В местной администрации признают, что водонапорная башня сильно изношена. И заверяют, что проблема решится с подключением новой системы водоснабжения.

«Сейчас мы реализуем проект по замене водонапорных башен. Одна новая уже установлена. Осталось дождаться комиссии, чтобы официально ввести её в эксплуатацию», - отметил примар села Токуз Александру Цуркан.

Проект предусматривает реконструкцию артезианской скважины и строительство четырёх новых водонапорных башен. Работы выполняются в рамках второго этапа программы «Европейское село».

Источник
moldova1.md logomoldova1
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