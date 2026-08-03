Жители Молдовы всё чаще платят картами, а не деньгами из кошелька.

Во втором квартале года жители Молдовы оплатили товары и услуги онлайн на сумму 31 миллиард леев, тогда как снятие наличных в банкоматах составило 28 миллиардов леев.

По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года сумма карточных платежей выросла на 5 миллиардов леев, сообщает tv8.md

Почти 92 миллиона платежей совершили молдаване банковскими картами во втором квартале этого года. Для сравнения, количество операций по снятию наличных было в 11 раз меньше.

Согласно данным Национального банка, общая сумма карточных платежей в апреле–июне составила почти 31 миллиард леев, тогда как сумма снятий наличных в банкоматах достигла 28,5 миллиарда леев.

Во втором квартале этого года объем онлайн-торговли достиг 5 миллиардов леев, что на 500 миллионов леев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В столице кишиневцы, с кем поговорили журналисты, рассказали, что большую часть своих денег они тратят на онлайн-покупки.

"80% картой плачу, а уже остальное наличными", - рассказала женщина.

"Всегда пользуюсь картой, только на рынок хожу с наличными", - призналась другая женщина.

"Оплачиваю всё картой, мне комфортнее и безопаснее", - пояснила девушка.

Некоторые говорят, что, выходя в город, они практически не носят с собой наличные деньги. Больше всего наличным деньгам доверяют пожилые люди.

Многие пенсионеры рассказали, что сразу после получения пенсии снимают все деньги с банковской карты.

"Зачем? Чтобы нам звонили и просили номер карты, так? Слышали, сколько млн были украдены у пенсионеров, ну и не только у них, бедные", - рассказала пары пенсионеров.

"Что сделаешь с картой? А с наличные пошел на рынок, пошел в другой и так далее, купил что надо и быстрее выходишь из ситуации с наличными нежели с картой", - добавил другой пенсионер.

В 2022 году впервые сумма платежей банковскими картами превысила сумму снятия наличных.