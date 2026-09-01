Жители Кишинёва всё чаще выбирают альтернативный транспорт вместо личных авто.

Все больше жителей столицы Молдовы отказываются от личных автомобилей в пользу альтернативных способов передвижения. Однако инфраструктура остается неадаптированной и небезопасной.

Главным препятствием для развития экологичного транспорта активисты называют отсутствие полноценной сети выделенных полос и продуманных путей доступа. Ситуацию усложняют не только непродуманные решения при перепланировке проезжей части, но и несоблюдение правил самими автомобилистами, пишет logos-pres.md

Характерным примером стала улица 31 Августа 1989 года, где выделенную полосу регулярно блокируют незаконно припаркованные машины. При этом практика показывает, что вопреки первоначальному скептицизму водителей, считавших выделение полосы бесполезным, этот участок стал востребованным.

«По мере увеличения пробок альтернативный транспорт становится все более популярным. Сначала, когда ввели полосу на улице 31 Августа 1989 года, многие водители критиковали это решение и утверждали, что ей никто не пользуется. Со временем стало ясно, что этот участок пользуется большим спросом. Когда есть минимальная инфраструктура и доступные услуги, люди без колебаний выбирают этот вариант», – отмечает Кристи Мариуца, местный координатор ассоциации Primăria mea.

Пути решения

Для решения накопившихся проблем общественные организации предлагают перенимать опыт Амстердама и столиц Северной Европы. Одна из мер – сокращение пространства для автомобилей в пользу пешеходов и средств индивидуальной мобильности.

Также решением проблемы может стать формирование «зеленых коридоров» – магистралей, максимально освобожденных от машин. Такой подход ликвидирует основные риски на сложных перекрестках и широких проезжих частей, обеспечивая беспрепятственное движение. Превращение отдельных магистралей в пространства, свободные от машин, позволяет пешеходам и велосипедистам передвигаться без барьеров и угрозы ДТП.

Подобные преобразования неизбежно потребуют жестких решений по ограничению автомобильного трафика, однако без этого сформировать безопасную и современную городскую среду невозможно.