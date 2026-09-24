Жители Бельц о возможном росте тарифа на тепло: Просто плакать хочется.

Предстоящая зима может серьёзно увеличить расходы молдавских семей на коммунальные услуги.

Energocom 23 сентября обратился в НАРЭ с новым запросом о повышении тарифа на газ, а Termoelectrica и CET-Nord просят почти вдвое поднять стоимость отопления в Кишинёве и Бельцах. Только в северной столице тариф предлагается увеличить с 2201 до 4314 леев за гигакалорию, почти на 96%. Жители Бельц уже сейчас опасаются, что не смогут справиться с растущими расходами, сообщает NordNews.

„У меня вообще в квартире нет тепла. Я ставлю тёплую бутылку под одеяло и так греюсь всю зиму. Это уже не один год. Спасибо, что в прошлом году дали немного компенсации. Не знаю, дадут ли в этом”, - рассказала Мария, жительница мун. Бельцы.

„В деревне я немного подготовлен, там ситуация другая. А в городе — просто плакать хочется. Если людям не позволяют поднимать в квартиры газовые баллоны, придётся покупать больше одежды, чтобы утеплиться и не замёрзнуть”, - отметил Александру, житель севера Молдовы.

„Нам, пенсионерам, очень тяжело. Пенсия — 3000 леев, а за отопление приходится платить больше 4000. Главное — как-то пережить зиму в тепле. Заплатим, сколько сможем, но что будет потом — не знаю”, - рассказала Ольга, жительница мун. Бельцы.

Причин возможного подорожания несколько. Из-за конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками газа через Ормузский пролив выросли цены на европейских биржах. Молдова закупает газ по контрактам, привязанным к биржевым котировкам, поэтому колебания мирового рынка отражаются и на закупочной стоимости топлива. При этом на тарифы на отопление влияют и накопленные расходы энергетических компаний.

„До войны, если говорить для справки, чтобы мы могли себе это представить и понять, откуда берутся эти предстоящие подорожания: европейский индекс TTF — это основной ориентир в Европе — составлял около 30–35 евро до начала этой войны. На прошлой неделе цена достигла 83 евро, сейчас она составляет 72. Но в любом случае газ в среднем стоит в два раза дороже, чем до начала этой войны. Если дорожает газ, соответственно дорожает и стоимость электроэнергии, производимой CET-Nord и Termoelectrica, и теплоносителя — то есть услуги централизованного теплоснабжения, предоставляемой потребителям, подключённым к системе централизованного отопления”, - объяснил Еуджен Муравски, эксперт в области энергетики.

Правительство намерено сохранить компенсации за отопление для населения и охватить не меньше семей, чем прошлой зимой, когда помощь получили более 620 тысяч домохозяйств.

„В предыдущие годы мы тратили от 2,5 до 3,5 миллиардов леев на зиму. И действительно, мы не можем позволить себе каждый год тратить миллиарды леев на компенсации. В то же время этой зимой, должен признать, нам придётся вновь пересмотреть это первоначальное решение и всё-таки увеличить компенсации по сравнению с первоначальными планами. Мы не ожидали такого большого спроса на газ”, - заявил Василе Тофан, премьер-министр Республики Молдова.

Чтобы предотвратить перебои с поставками газа, электроэнергии, топлива и воды, парламент Молдовы 22 сентября одобрил введение чрезвычайного положения на 60 дней, начиная с 26 сентября. Он позволит властям ускорить закупки необходимого оборудования, оперативно пополнять запасы энергоресурсов и при необходимости вводить временные ограничения на использование воды.