Жителей Молдовы призывают не пить воду из колодцев, попавших в зону подтопления.

Специалисты предупреждают, что вода может содержать бактерии, вирусы, паразитов, нитраты и другие опасные вещества. Особенно высок риск для детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, передает moldova1.md

Чтобы снова пользоваться водой из колодца, его необходимо очистить, продезинфицировать и проверить качество воды в лаборатории. В агентстве напоминают: даже если вода выглядит чистой, это ещё не значит, что она безопасна для здоровья.