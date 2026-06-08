8 Июня 2026, 20:27
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Жителей Молдовы призывают не пить воду из колодцев, попавших в зону подтопления
Жителей Молдовы призывают не пить воду из колодцев, которые залило во время ливней.
Специалисты предупреждают, что вода может содержать бактерии, вирусы, паразитов, нитраты и другие опасные вещества. Особенно высок риск для детей, беременных женщин, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, передает moldova1.md
Чтобы снова пользоваться водой из колодца, его необходимо очистить, продезинфицировать и проверить качество воды в лаборатории. В агентстве напоминают: даже если вода выглядит чистой, это ещё не значит, что она безопасна для здоровья.