Жителей Молдовы призвали не занимать линию 112 неэкстренными звонками.

В рамках кампании был выпущен видеоролик, призванный обратить внимание на разницу между звонками, которые не требуют немедленного вмешательства, и реальными чрезвычайными ситуациями, когда каждая минута может иметь значение.

Главными героями ролика стали операторы и сотрудники экстренных служб — полицейские, пожарные, спасатели, врачи и парамедики. Посыл кампании: «Когда жизнь зависит от звонка, линия 112 должна быть свободна. Не занимай линию жизни! Звони на 112 ответственно!», передает stiri.md

По данным участвующих в кампании учреждений, неэкстренным считается звонок, который не требует немедленного вмешательства специализированных экстренных служб. Звонить по номеру 112 следует в случаях, когда существует угроза жизни, здоровью, безопасности или имуществу и требуется вмешательство специализированных служб.

В экстренной ситуации звонящий должен сообщить оператору информацию о произошедшем, своем местонахождении, а также о человеке или людях, которым требуется помощь.

Кампания также предусматривает посещение центров приема экстренных вызовов Службы 112, обучающие и информационные мероприятия для детей и молодежи, в том числе в лагерях, а также мероприятия, проводимые учреждениями-партнерами через каналы коммуникации и медиаплатформы.

По словам представителей участвующих учреждений, цель кампании — информировать население и способствовать правильному использованию единого номера экстренной помощи.