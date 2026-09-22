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stiri.md logostiri
22 Сентября 2026, 22:49
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Жителей Молдовы призвали не занимать линию 112 неэкстренными звонками

В рамках кампании был выпущен видеоролик, призванный обратить внимание на разницу между звонками, которые не требуют немедленного вмешательства, и реальными чрезвычайными ситуациями, когда каждая минута может иметь значение.

Жителей Молдовы призвали не занимать линию 112 неэкстренными звонками.
Жителей Молдовы призвали не занимать линию 112 неэкстренными звонками.

Главными героями ролика стали операторы и сотрудники экстренных служб — полицейские, пожарные, спасатели, врачи и парамедики. Посыл кампании: «Когда жизнь зависит от звонка, линия 112 должна быть свободна. Не занимай линию жизни! Звони на 112 ответственно!», передает stiri.md

По данным участвующих в кампании учреждений, неэкстренным считается звонок, который не требует немедленного вмешательства специализированных экстренных служб. Звонить по номеру 112 следует в случаях, когда существует угроза жизни, здоровью, безопасности или имуществу и требуется вмешательство специализированных служб.

В экстренной ситуации звонящий должен сообщить оператору информацию о произошедшем, своем местонахождении, а также о человеке или людях, которым требуется помощь.

Кампания также предусматривает посещение центров приема экстренных вызовов Службы 112, обучающие и информационные мероприятия для детей и молодежи, в том числе в лагерях, а также мероприятия, проводимые учреждениями-партнерами через каналы коммуникации и медиаплатформы.

По словам представителей участвующих учреждений, цель кампании — информировать население и способствовать правильному использованию единого номера экстренной помощи.

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Источник
stiri.md logostiri
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