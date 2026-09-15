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zdg.md logozdg
15 Сентября 2026, 12:50
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Жителей Молдовы предупреждают о мошенничестве с «срочной записью» на экзамены по вождению

В Instagram и TikTok распространяются предложения платной «срочной записи» на экзамены по вождению. Агентство государственных услуг предупреждает граждан, что эти сообщения представляют собой мошенническую схему.

Жителей Молдовы предупреждают о мошенничестве с «срочной записью» на экзамены по вождению.
Жителей Молдовы предупреждают о мошенничестве с «срочной записью» на экзамены по вождению.

«Лица, предлагающие такие услуги, запрашивают деньги и данные официальной записи, такие как код или ссылку, утверждая, что могут найти свободные места и изменить дату экзамена. Не передавайте личные данные или данные записи незнакомым людям и не перечисляйте деньги на неофициальные счета», — пояснили в учреждении, пишет zdg.md

Агентство госуслуг рекомендует гражданам проверять информацию исключительно на официальном сайте и обращаться в компетентные органы, если с ними связываются лица, обещающие запись за деньги.

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Источник
zdg.md logozdg
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