Жителей Молдовы предупреждают о мошенничестве с «срочной записью» на экзамены по вождению.

В Instagram и TikTok распространяются предложения платной «срочной записи» на экзамены по вождению. Агентство государственных услуг предупреждает граждан, что эти сообщения представляют собой мошенническую схему.

«Лица, предлагающие такие услуги, запрашивают деньги и данные официальной записи, такие как код или ссылку, утверждая, что могут найти свободные места и изменить дату экзамена. Не передавайте личные данные или данные записи незнакомым людям и не перечисляйте деньги на неофициальные счета», — пояснили в учреждении, пишет zdg.md

Агентство госуслуг рекомендует гражданам проверять информацию исключительно на официальном сайте и обращаться в компетентные органы, если с ними связываются лица, обещающие запись за деньги.