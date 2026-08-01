Жительница Единец рискует лишиться квартиры из-за спора с кредитором.

Марина Галина утверждает, что к ней домой пришел судебный исполнитель, и теперь ей грозит выселение из квартиры, в которой она проживает.

Все началось после того, как женщина оформила два кредита в небанковской кредитной организации и не смогла вовремя вносить платежи, передает tvn.md

«Я сейчас вызову полицию. Не толкайте меня. Я не разрешаю вам входить, это моя дверь, и я буду стоять здесь. Квартира находится во владении ипотечного кредитора, но это моя квартира, я все выплатила», — говорит Марина Галина, жительница Единец.

Согласно материалам дела, первый кредит в размере 150 тысяч леев женщина оформила в 2017 году, обеспечив квартирой в ипотеку. В 2019 году она взяла еще один заем — 60 тысяч леев.

«В 2017 году мне понадобились деньги для решения личных проблем. Тогда я не работала и взяла у них кредит под залог. Мне сказали, что это просто залог, но только сейчас я узнала, что речь шла об ипотеке. До 2020 года я исправно вносила платежи. Затем потеряла работу и какое-то время ухаживала за больной матерью, поэтому выплаты стали нерегулярными», — рассказала Марина Галина.

Из-за образовавшейся задолженности микрофинансовая компания обратилась в суд. В марте 2021 года суд Единец постановил взыскать с женщины более 159 тысяч леев, а также судебные расходы. По словам женщины, она полностью выплатила эту сумму.

«После суда было вынесено решение вернуть около 164 тысяч леев по обоим кредитам. В этом году мне позвонил юрист компании, господин Раду, и потребовал вернуть деньги. Я сказала, что не могу сразу выплатить всю сумму, и мы заключили мировое соглашение. Его подписали и поручители. После этого я начала перечислять по 4 тысячи леев. Все платежи поступали на один счет, но я не знала, на какой именно договор они зачислялись — по ипотеке или по кредиту с поручителями», — пояснила Марина Галина.

Однако микрофинансовая компания утверждает, что кредитные договоры продолжали действовать, а внесенные платежи покрывали лишь существовавшую на тот момент задолженность. По мнению кредитора, женщина так и не вернулась к первоначальному графику выплат, из-за чего образовались новые долги.

Представители компании, как и судебный исполнитель, отказались отвечать на вопросы журналистов.

«Они не признают, что долг по решению суда на сумму 164 тысячи леев уже погашен. Говорят, что остаются штрафы и проценты, и требуют еще деньги. Летом 2025 года я полностью все выплатила. На прошлой неделе мне пришло уведомление, что меня будут выселять. Испугавшись, я вчера заплатила еще 20 тысяч леев. Без учета исполнительного производства они требовали 50 тысяч, теперь сумма уменьшилась до 30 тысяч. Я хочу знать, на какой договор были зачислены эти 20 тысяч. Если на ипотечный, то он давно закрыт, значит, это уже переплата. Если на второй договор, то и его я тоже погасила. Но больше платить мне уже нечем», — заявила Марина Галина.

Женщина обратилась в суд Единец с просьбой признать, что она полностью исполнила свои обязательства по кредитам.

Однако суд пришел к выводу, что между сторонами существует гражданско-правовой спор, который не может быть рассмотрен в рамках выбранной заявительницей специальной процедуры. Для установления фактической суммы возможной задолженности потребуется полноценное гражданское разбирательство с анализом кредитных договоров, мирового соглашения и порядка распределения произведенных платежей.