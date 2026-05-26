rupor.md logorupor
26 Мая 2026, 20:27
Житель Харькова купил дом у границы, чтобы тайно переправлять мужчин в Молдову на лодке

В Винницкой области украинские пограничники задержали организатора нелегального маршрута и троих его пассажиров на пути к реке Днестр. Нарушители планировали вплавь добраться до молдавского берега.

Задержанным организатором оказался 46-летний харьковчанин. Чтобы схема работала незаметно, он специально приобрел жилье в приграничном украинском селе, где прятал своих клиентов перед отправкой. Рядом с домом в тайнике у реки мужчина держал лодку, передает rupor.md

Для очередной переправы он собрал группу из трех земляков в возрасте от 27 до 33 лет. Организатор сам привез мужчин из Харькова на автомобиле к пограничной зоне, но прямо у границы машину остановили оперативники Могилев-Подольского отряда.

Пограничники и полиция изъяли автомобиль и телефоны задержанных. Пассажиров привлекли к административной ответственности, а организатору грозит уголовное наказание за незаконную переправку людей через государственную границу.

