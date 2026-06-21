Житель Думбравы предупредил об опасности: В землю вкопаны штыри.

Мужчина из Думбравы опубликовал видео в социальных сетях и написал пост с предупреждением для местных жителей.

На проселочной дороге мужчина повредил ногу, наступив на заточенный железный прут, торчащий из земли. Он сделал предположение, что "умелец" вкопал в землю такие штыри для тех, кто катается на квадроциклах.

"Максимальный репост! Добрые люди... Завтра ваш ребенок может наступить на такой штырь... Полагаю, я знаю, кто это может быть! А именно, сосед. Он многих предупреждал, что мы шумим! Он говорит, что живет там 20 лет и нашел такое решение, чтобы нас наказать...", - пишет мужчина в посте.

Он обратился к полиции с просьбой принять меры.



