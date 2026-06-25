Житель Бельц осужден по делу о финансовой пирамиде: обещал доход в 300%.

Житель Бельц осуждён за мошенничество — он убедил 21 человека вложить деньги в украинскую финансовую пирамиду «Инвестиционный фонд "Меркурий"».

По данным PCCOCS, преступления были совершены в 2015–2016 годах. Мужчина уговорил семерых человек, в основном из Бельц, инвестировать в фонд, обещая годовую прибыль в 300%, пишет jurnal.md

По словам одной из пострадавших, коллеги осуждённого, он «рассказывал много историй о том, что это долгосрочный фонд, что они планируют строить квартиры». Мужчина убеждал: если вложить 100 000 леев, через год можно получить 300 000, а деньги можно забирать еженедельно или ежемесячно по желанию.

Однако прибыль так и не была получена. Общая сумма вложений превысила 270 000 леев, при этом некоторые пострадавшие брали для этого кредиты в банках.

Суд приговорил мужчину к реальному сроку заключения — 2,6 года лишения свободы с последующим трёхлетним испытательным сроком и отсрочкой исполнения приговора.