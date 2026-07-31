Жильцы дома в Кишиневе пожаловались на нашествие крыс: в НАОЗ очага не нашли.

Представители агентства утверждают, что его территория содержится в чистоте, а решить проблему можно только путем согласованных действий всех управляющих организаций в этом районе, сообщает Radio Moldova.

Случай стал публичным после того, как муниципальный советник Александр Одинцов рассказал об этом на одном из последних заседаний Муниципального совета Кишинева от имени жителей объединения совладельцев дома на улице Георге Асаки, 69/2. По его словам, несмотря на то что ассоциация провела мероприятия по борьбе с грызунами на территории дома, крысы продолжают появляться, а источник проблемы находится на соседней территории.

«Руководство ассоциации заключило договор со специализированной службой, которая установила ловушки, провела обработку и другие необходимые мероприятия. Но крысы продолжают бегать. Почему? Потому что гнездо находится не на нашей территории», — заявил Одинцов.

Он утверждает, что ситуация представляет опасность для детей, поскольку рядом с домом расположена детская площадка.

«На нашей территории есть место, где играют дети, в том числе с мячами, а мячи касаются земли именно там, где бегают крысы. Следовательно, риск того, что дети могут заразиться от грызунов, огромен», — сказал советник.

По его мнению, очаг находится не на территории, которую обслуживает ассоциация жильцов, а на территории НАОЗ, расположенной в непосредственной близости.

«В этом учреждении недавно был проведен капитальный ремонт, а также открыта столовая. И именно после открытия этой столовой появились крысы, которые бегут к мусорной площадке нашей ассоциации. Эта площадка регулярно подметается и убирается, а четыре-пять раз в год проводится санитарная очистка. Я вынужден сделать это публичное обращение и призываю руководство НАОЗ наконец провести дератизацию собственной территории. Не территории нашей ассоциации, потому что у нас нет очага, а своей территории», — заявил Александр Одинцов.

Национальное агентство общественного здоровья подтвердило для Teleradio-Moldova, что получило две жалобы от жителей и что в результате проведенных проверок на территории, находящейся в ведении учреждения, очаг заражения обнаружен не был.

«Очагов грызунов, следов их деятельности или других условий, которые согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям могли бы способствовать развитию и распространению популяции грызунов, выявлено не было. Поэтому проведение работ по дератизации не является экономически, санитарно и эпидемиологически обоснованным. Рекомендуется продолжать санитарную уборку и периодический мониторинг ситуации», — заявили представители НАОЗ.

Учреждение также отмечает, что собственная площадка для сбора отходов содержится в надлежащем состоянии и отсутствуют доказательства того, что грызуны появились именно с его территории.

«Что касается заявлений о предполагаемой миграции грызунов с соседних территорий, сообщаем, что в ходе проверки не было выявлено объективных данных, подтверждающих наличие источника заражения на территории, находящейся в ведении Национального агентства общественного здоровья», — говорится в ответе учреждения.

Кроме того, НАОЗ заявляет, что объект общественного питания управляется частной компанией, которая несет ответственность за соблюдение санитарных норм.

«Объект общественного питания, расположенный на территории Национального агентства общественного здоровья, передан в аренду экономическому оператору, который как управляющий помещением отвечает за соблюдение санитарных требований и реализацию мер по профилактике и борьбе с грызунами», — сообщила руководитель Центра общественного здоровья Кишинева Виктория Ставенски для Teleradio-Moldova.

По данным того же источника, у оператора имеется договор на услуги по дезинсекции и дератизации, а «конструкция зданий НАОЗ выполнена из железобетона, что исключает возможность рытья ходов грызунами».

Хотя агентство отвергает обвинения в наличии очага на своей территории, оно признает, что присутствие крыс представляет угрозу для общественного здоровья. В НАОЗ напомнили, что грызуны могут быть переносчиками различных болезнетворных микроорганизмов, загрязнять продукты питания, воду и окружающую среду через мочу, фекалии и другие выделения, а также способствовать распространению паразитов.

При этом учреждение подчеркивает, что предотвращение и борьба с заражением не могут быть обязанностью только одного управляющего.

«Эффективная профилактика и борьба с грызунами возможны только при одновременном и скоординированном проведении санитарных мероприятий, мониторинга и дератизации всеми владельцами и управляющими территориями и объектами в данном районе, а также при участии органов местного публичного управления и операторов, отвечающих за содержание общественных территорий», — заявили в НАОЗ.

В связи с этим агентство выразило готовность сотрудничать с ассоциацией совладельцев, местными властями и учреждениями района для проведения совместных мероприятий по оценке ситуации, уборке территории и предотвращению появления грызунов.