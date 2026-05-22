Женщина предстала перед судом за сексуальную эксплуатацию матерей-одиночек на Кипре.

Сообщается, что подсудимой 34 года, в 2019 году она была оштрафована на сумму более 30 000 леев за содействие проституции других женщин. Тем временем она избежала уголовного преследования и, следовательно, была объявлена в розыск.

Таким образом, в данном деле, которое сейчас рассматривается в суде, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) обвиняет подсудимую в вербовке двух одиноких матерей через сеть «Одноклассники» и приложение Viber для оказания сексуальных услуг на Кипре (Северная Никосия), в ночных клубах, после того как у них отобрали паспорта. Подсудимая вербовала их в условиях, когда знала, что у них мало альтернатив, поскольку они находились в тяжелом финансовом положении; и чтобы не упустить возможность получить оплату за их вербовку (по показаниям, от 500 до 1000 долларов, в зависимости от возраста девушек), подсудимая также организовывала их транспортировку.

От обещанной работы «танцовщицей» в казино – до сексуальной эксплуатации

Хотя первой молодой обвиняемой обещали работу танцовщицей в казино на Кипре, в действительности она также была обязана оказывать сексуальные услуги под вымышленным предлогом, что она должна вернуть долг в 3000 долларов, включая авиабилет. При таких условиях жертва подвергалась коммерческой сексуальной эксплуатации в течение шести месяцев.

Зарплата в 15 000–20 000 долларов «в отеле» за шесть месяцев – еще одно ложное обещание

Вторая жертва – односельчанка подсудимой - рассказала ей, что возвращается с ребенком из России, где ее избивал муж, и не может найти работу в Молдове в течение месяца. Затем обвиняемая пришла с предложением зарплаты в 15 000–20 000 долларов за работу в отеле в течение шести месяцев (с проживанием и питанием за счет работодателя). Прибыв на место, женщина обнаружила, что на самом деле она должна оказывать сексуальные услуги в счет выдуманного долга.

3 часа сна в сутки

По прибытии на Кипр они получили деньги на покупку нижнего белья, другой одежды и обуви; а в случае с односельчанкой ответчицы работа началась в день ее прилета из Молдовы.

Поскольку настоящим местом работы был ночной клуб, график работы был практически непрерывным, с «всего тремя часами сна» в сутки, так что, по словам жертвы, «организм не мог этого выдержать» – в таком состоянии она через 4,5 месяца вернулась в Молдову.

После объявления о розыске женщина была задержана сотрудниками INI, после чего по запросу прокуратуры PCCOCS она была помещена под превентивный арест, который до сих пор поддерживается решением суда. Что касается других лиц, совершивших преступления на Кипре, уголовное дело расследуется отдельно для установления их личности и привлечения к уголовной ответственности.

Женщине грозит 10-20 лет лишения свободы.