Жардан о сносе советских памятников: Мы упустили подходящий момент.

Советские памятники, расположенные в общественных местах, следует не уничтожать, а переносить в другие места, считает министр культуры. Кристиан Жардан заявил, что Республика Молдова запоздала с этим процессом, в отличие от других стран, которые приняли более решительные меры, особенно после того, как Россия развязала войну против Украины, пишет tv8.md

«То, что произошло в Украине, странах Балтии и Польше в последние годы, — они тоже запоздали с этим процессом. Это случилось, когда сложились определённые условия для действий, — к сожалению, из-за российской агрессии. Мы опоздали, признаю», — отметил Кристиан Жардан.

Министр уточнил, что за последние годы в Молдове всё же были определённые успехи. Несколько памятников перенесли из районных центров, а некоторые улицы переименовали: «К сожалению, в какой-то момент процесс снова остановился. Я лично с тех пор, как пришёл на должность, не боялся говорить, что я сторонник переноса, а не сноса».

Тем не менее Жардан заявил, что сейчас не уверен, является ли данный момент наиболее подходящим для таких решений: «В 2022 году был подходящий момент. Мы его упустили».