Жардан: Не рекомендуем приглашать на концерты артистов из РФ, поддерживающих войну
Минкульт не вводит официальных запретов на участие российских артистов в мероприятиях, включая Бал выпускников. Однако власти рекомендуют организаторам не приглашать исполнителей, которые поддерживают войну России против Украины.
Об этом заявил министр культуры Кристиан Жардан, пишет realitatea.md
По словам министра, государственные органы рассматривают обращения, связанные с приглашением иностранных артистов, и выдают рекомендации на основе оценок, проведённых совместно с профильными структурами.
«Мы не вводим запреты. Мы лишь рекомендуем или не рекомендуем выступление отдельных артистов, особенно из Российской Федерации и стран СНГ, которые поддерживают войну России против Украины», — подчеркнул Жардан.
Министр уточнил, что запрос по артистам, предложенным для участия в Бале выпускников, поступил от лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. Список исполнителей был изучен как Министерством культуры, так и Службой информации и безопасности.
Из семи артистов, включённых в перечень, власти рекомендовали четырёх, чьё выступление в Молдове не вызывает возражений. Среди них — Максим Галкин, Zivert, Мишель Серова, а также DJ Rumer.
«По остальным мы не можем гарантировать возможность въезда в Республику Молдова и не рекомендуем организовывать концерты с их участием», — отметил министр.
Кристиан Жардан также заявил, что министерство положительно оценивает практику, когда организаторы заранее запрашивают официальную позицию по поводу участия иностранных исполнителей. По его данным, с момента введения такой процедуры власти получили 49 запросов, касающихся артистов из России и других стран СНГ.
«В 27 случаях рекомендации были отрицательными», — сообщил министр.
Ранее депутат Ренато Усатый объявил о проведении Бала выпускников 2026 и представил список артистов, которых хотел пригласить на мероприятие. В него вошли Леонид Агутин, Баста, t.A.T.u., DJ Smash, Руки Вверх!, Zivert, Guf, Егор Крид, Александр Серов, Максим Галкин, Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Ирина Круг, Мишель Серова, Ленинград и DJ RUMER.