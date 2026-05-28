Жардан: Не рекомендуем приглашать на концерты артистов из РФ, поддерживающих войну.

Об этом заявил министр культуры Кристиан Жардан, пишет realitatea.md

По словам министра, государственные органы рассматривают обращения, связанные с приглашением иностранных артистов, и выдают рекомендации на основе оценок, проведённых совместно с профильными структурами.

«Мы не вводим запреты. Мы лишь рекомендуем или не рекомендуем выступление отдельных артистов, особенно из Российской Федерации и стран СНГ, которые поддерживают войну России против Украины», — подчеркнул Жардан.

Министр уточнил, что запрос по артистам, предложенным для участия в Бале выпускников, поступил от лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. Список исполнителей был изучен как Министерством культуры, так и Службой информации и безопасности.

Из семи артистов, включённых в перечень, власти рекомендовали четырёх, чьё выступление в Молдове не вызывает возражений. Среди них — Максим Галкин, Zivert, Мишель Серова, а также DJ Rumer.

«По остальным мы не можем гарантировать возможность въезда в Республику Молдова и не рекомендуем организовывать концерты с их участием», — отметил министр.

Кристиан Жардан также заявил, что министерство положительно оценивает практику, когда организаторы заранее запрашивают официальную позицию по поводу участия иностранных исполнителей. По его данным, с момента введения такой процедуры власти получили 49 запросов, касающихся артистов из России и других стран СНГ.

«В 27 случаях рекомендации были отрицательными», — сообщил министр.