Zdob și Zdub и Sunstroke Project выступили на фестивале в Юрмале.

Организатором фестиваля стала певица Лайма Вайкуле.

«Молдова небольшая страна с невероятно мощным музыкальным голосом. С Zdob și Zdub и Sunstroke Project мы даём нашим зрителям возможность узнать два совершенно разных лица молдавской музыки, и оба дарят именно то, что мы больше всего ценим в фестивале: подлинность, энергию и музыкальную свободу», - говорит Лайма Вайкуле.

На сцену вышли представители разных стран, подчёркивая международный статус мероприятия — "Би-2", Потап и Настя Каменских, Нино Катамадзе, Николай Трубач и другие артисты.



