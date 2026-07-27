27 Июля 2026, 12:01
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Zdob și Zdub и Sunstroke Project выступили на фестивале в Юрмале
Организатором фестиваля стала певица Лайма Вайкуле.
«Молдова небольшая страна с невероятно мощным музыкальным голосом. С Zdob și Zdub и Sunstroke Project мы даём нашим зрителям возможность узнать два совершенно разных лица молдавской музыки, и оба дарят именно то, что мы больше всего ценим в фестивале: подлинность, энергию и музыкальную свободу», - говорит Лайма Вайкуле.
На сцену вышли представители разных стран, подчёркивая международный статус мероприятия — "Би-2", Потап и Настя Каменских, Нино Катамадзе, Николай Трубач и другие артисты.