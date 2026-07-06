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ipn
6 Июля 2026, 17:00
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Завершено подключение к сети новой ячейки 400 кВ в Вулканештах

По данным Госпредприятия Moldelectrica, после периода мониторинга специалисты подтвердили надлежащее функционирование оборудования и соответствие техническим параметрам, предусмотренным для этого этапа.

Завершено подключение к сети новой ячейки 400 кВ в Вулканештах.
Завершено подключение к сети новой ячейки 400 кВ в Вулканештах.

По данным Moldelectrica, в течение периода мониторинга после ввода в эксплуатацию специалисты проверили работу оборудования в нормальном режиме, технические параметры, а также системы защиты, управления и автоматизации. Результаты подтверждают, что оборудование работает в соответствии с техническими требованиями, предусмотренными для этого этапа, передает ipn.md

Компания отмечает, что в настоящее время завершена подготовка второго этапа испытаний, который будет включать подачу напряжения на воздушную линию электропередачи 400 кВ Вулканешты-Кишинёв. Это подразумевает проведение ряда технических и эксплуатационных проверок.

Воздушная линия электропередачи Вулканешты-Кишинёв протяжённостью около 157 километров соединит подстанцию «Вулканешты» 400 кВ с подстанцией «Кишинёв» 330 кВ. По данным властей, этот проект призван способствовать укреплению национальной инфраструктуры передачи электроэнергии и увеличению мощности электроэнергетической системы Республики Молдова.

Источник
ipn
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