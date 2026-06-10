Заступился за мать и получил 9 лет тюрьмы: в Кишиневе осудили мужчину за «превышение самообороны».

Ближайшие 9 лет осужденный проведет в пенитенциарном учреждении закрытого типа, сообщает прокуратура Кишинева, передает rupor.md

Инцидент произошел в ночь на 1 марта 2026 года в квартире, где мать подсудимого проживала со своим 49-летним сожителем. Во время совместного употребления алкогольных напитков между гражданскими супругами возник конфликт. Сожитель взял нож и стал угрожать женщине и ее сыну, после чего молодой человек вмешался, чтобы защитить мать.

В ходе завязавшейся драки сыну удалось отобрать нож у нападавшего. Однако затем, превысив пределы обороны, он нанес мужчине два удара этим же ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевший скончался.