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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 13:10
11 757
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Заступился за мать и получил 9 лет тюрьмы: в Кишиневе осудили мужчину за «превышение самообороны»

Суд сектора Ботаника признал 31-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны.

Заступился за мать и получил 9 лет тюрьмы: в Кишиневе осудили мужчину за «превышение самообороны».
Заступился за мать и получил 9 лет тюрьмы: в Кишиневе осудили мужчину за «превышение самообороны».

Ближайшие 9 лет осужденный проведет в пенитенциарном учреждении закрытого типа, сообщает прокуратура Кишинева, передает rupor.md

Инцидент произошел в ночь на 1 марта 2026 года в квартире, где мать подсудимого проживала со своим 49-летним сожителем. Во время совместного употребления алкогольных напитков между гражданскими супругами возник конфликт. Сожитель взял нож и стал угрожать женщине и ее сыну, после чего молодой человек вмешался, чтобы защитить мать.

В ходе завязавшейся драки сыну удалось отобрать нож у нападавшего. Однако затем, превысив пределы обороны, он нанес мужчине два удара этим же ножом в область шеи. От полученных ранений потерпевший скончался.

Источник
rupor.md logorupor
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