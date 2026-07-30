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Point.md logoPoint
30 Июля 2026, 12:52
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Задержанного экс-главу Banca de Economii подозревают в получении взяток за кредиты

Сотрудники НЦБК представили подробности о задержании бывшего председателя Banca de Economii SA, который проходит подозреваемым по уголовному делу об отмывании денег в особо крупных размерах.

Задержанного экс-главу Banca de Economii подозревают в получении взяток за кредиты.
Задержанного экс-главу Banca de Economii подозревают в получении взяток за кредиты.

По данным следствия, в период пребывания в должности подозреваемый якобы требовал и получал незаконное вознаграждение за содействие в выдаче кредитов, после чего предпринимал действия по легализации денежных средств, полученных преступным путем, переводя их за границу.

Подозреваемый был задержан вечером 29 июля 2026 года на 72 часа и помещен в изолятор НЦБК.

Досудебное расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех причастных лиц.

В НЦБК напомнили, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу и окончательным решением суда.

Источник
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