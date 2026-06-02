2 Июня 2026, 15:47
За две недели телефонные мошенники выманили у жителей Молдовы более 27 млн леев

В период с 20 мая по 1 июня в Молдове было зарегистрировано 149 случаев телефонного мошенничества и 2911 попыток обмана. Общий ущерб превысил 27,2 миллиона леев.

По данным правоохранительных органов, наиболее «дорогим» для жертв днём стало 28 мая — тогда мошенникам удалось похитить около 3,9 миллиона леев. Далее следуют 21 мая с ущербом в 3,8 миллиона леев и 23 мая — 3,3 миллиона леев.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков, Национального банка Молдовы, полиции, Службы информации и безопасности (СИБ), а также курьерских компаний.

Используя методы психологического давления и обмана, мошенники убеждали людей:

  • переводить деньги на указанные счета;
  • оформлять кредиты;
  • передавать наличные деньги так называемым курьерам.

Пик преступной активности пришёлся на период с 25 по 29 мая. За эти пять дней было зафиксировано 2050 попыток мошенничества, что составляет более 76% от общего числа зарегистрированных попыток.

Статистика показывает, что больше всего подобных преступлений совершается в рабочие дни, когда у граждан есть более лёгкий доступ к банковским услугам и кредитованию.

Хотя в выходные 24–25 мая мошенники также действовали активно, причинив ущерб более чем на 5,5 млн леев, в период с 31 мая по 1 июня ситуация заметно улучшилась. За эти дни было зарегистрировано всего восемь случаев мошенничества, а общий ущерб составил около 172 тысяч леев.

Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность и не сообщать по телефону или в сообщениях банковские данные, коды подтверждения и другую конфиденциальную информацию.

Жителям также рекомендуют всегда проверять личность собеседника и подтверждать полученную информацию через официальные источники, прежде чем переводить деньги или оформлять кредиты.

Источник
