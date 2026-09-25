theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 22:47
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Высший совет прокуроров призвал власти исполнить решение КС о корректировке зарплат

Высший совет прокуроров (ВСП) призвал центральные власти Молдовы законодательно закрепить обязательный механизм ежегодной индексации зарплат прокуроров на уровень инфляции.

Высший совет прокуроров призвал власти исполнить решение КС о корректировке зарплат.
Высший совет прокуроров призвал власти исполнить решение КС о корректировке зарплат.

Данное требование основано на решении Конституционного суда (КС) от 2023 года, которое, по мнению членов ВСП, до сих пор не реализуется должным образом в текущей реформе системы оплаты труда, передает rupor.md

Вопрос реформирования окладов в бюджетном секторе стал ключевым на публичном заседании Совета. Эксперты ВСП проанализировали обновленную редакцию профильного законопроекта и пришли к выводу, что документ нуждается в серьезной доработке.

Главные требования Высшего совета прокуроров:

Исполнение решения КС от 8 августа 2023 года. На данный момент базовая ставка для расчета окладов прокуроров не защищена от обесценивания. ВСП настаивает на автоматической ежегодной корректировке выплат с учетом среднегодовой инфляции на момент принятия госбюджета.

Устранение диспропорции с судьями. Руководство ВСП обратило внимание на необозначенный разрыв в доходах между судьями и прокурорами аналогичных уровней. Совет требует сбалансировать эти тарифные сетки, опираясь на европейские стандарты и рекомендации Консультативного совета европейских прокуроров.

Поддержка региональных кадров. Чтобы решить проблему дефицита кадров в территориальных прокуратурах (которые выполняют основной объем работы по уголовному преследованию), предложено ограничить разницу в оплате: оклады местных прокуроров должны отставать от зарплат судей того же района максимум на два тарифных класса.

Баланс ведомств. Представители Совета также настаивают на сохранении четкого финансового паритета между ВСП и Высшим советом магистратуры, а также между Генеральной прокуратурой и Высшей судебной палатой.

«Реформа оплаты труда должна учитывать бюджетные возможности и в равной степени гарантии, необходимые для независимого и беспристрастного осуществления функций прокурора», — подчеркивается в официальном коммюнике ВСП.

В завершение Совет подтвердил готовность к совместной работе с министерством финансов и профильными ведомствами. ВСП рассчитывает прийти к компромиссу, который позволит создать «справедливую, последовательную и предсказуемую» систему оплаты труда в юстиции.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте