Высший совет прокуроров призвал власти исполнить решение КС о корректировке зарплат.

Высший совет прокуроров (ВСП) призвал центральные власти Молдовы законодательно закрепить обязательный механизм ежегодной индексации зарплат прокуроров на уровень инфляции.

Данное требование основано на решении Конституционного суда (КС) от 2023 года, которое, по мнению членов ВСП, до сих пор не реализуется должным образом в текущей реформе системы оплаты труда, передает rupor.md

Вопрос реформирования окладов в бюджетном секторе стал ключевым на публичном заседании Совета. Эксперты ВСП проанализировали обновленную редакцию профильного законопроекта и пришли к выводу, что документ нуждается в серьезной доработке.

Главные требования Высшего совета прокуроров:

Исполнение решения КС от 8 августа 2023 года. На данный момент базовая ставка для расчета окладов прокуроров не защищена от обесценивания. ВСП настаивает на автоматической ежегодной корректировке выплат с учетом среднегодовой инфляции на момент принятия госбюджета.

Устранение диспропорции с судьями. Руководство ВСП обратило внимание на необозначенный разрыв в доходах между судьями и прокурорами аналогичных уровней. Совет требует сбалансировать эти тарифные сетки, опираясь на европейские стандарты и рекомендации Консультативного совета европейских прокуроров.

Поддержка региональных кадров. Чтобы решить проблему дефицита кадров в территориальных прокуратурах (которые выполняют основной объем работы по уголовному преследованию), предложено ограничить разницу в оплате: оклады местных прокуроров должны отставать от зарплат судей того же района максимум на два тарифных класса.

Баланс ведомств. Представители Совета также настаивают на сохранении четкого финансового паритета между ВСП и Высшим советом магистратуры, а также между Генеральной прокуратурой и Высшей судебной палатой.

«Реформа оплаты труда должна учитывать бюджетные возможности и в равной степени гарантии, необходимые для независимого и беспристрастного осуществления функций прокурора», — подчеркивается в официальном коммюнике ВСП.

В завершение Совет подтвердил готовность к совместной работе с министерством финансов и профильными ведомствами. ВСП рассчитывает прийти к компромиссу, который позволит создать «справедливую, последовательную и предсказуемую» систему оплаты труда в юстиции.