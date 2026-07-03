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Infotag.md logoInfotag
3 Июля 2026, 11:56
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Высокий уровень террористической опасности продлен в Приднестровье до конца лета

Действие высокого, "жёлтого" уровня террористической опасности продлено в Приднестровье еще на два месяца – до 31 августа 2026 г. включительно.

Высокий уровень террористической опасности продлен в Приднестровье до конца лета.
Высокий уровень террористической опасности продлен в Приднестровье до конца лета.

Соответствующий указ подписал тираспольский лидер Вадим Красносельский под предлогом «сохраняющейся угрозы совершения террористического акта и необходимости осуществления деятельности по противодействию его совершению», пишет infotag.md

Впервые указ был подписан в мае 2022 г.после ряда «террористических атак в Приднестровье», в частности, бросок бутылки с зажигательной смесью в окно местного министерства госбезопасности. С тех пор действие указа регулярно продлевается.

Кроме того, в регионе второй год подряд сохраняется «чрезвычайное положение в экономике», вызванное сокращение поставок природного газа.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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