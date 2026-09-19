Выпускникам Приднестровья начали выдавать российские аттестаты.

Власти Тирасполя заявили, что выдали учащимся с Левобережья Днестра первые аттестаты российского образца, а 90% школ региона прошли аккредитацию в России.

Это решение идет вразрез с предложением Кишинева о переходе приднестровских школ на учебную программу Правобережья, передает europalibera.md

СМИ Левобережья Днестра сообщили, что первые 160 аттестатов российского образца были вручены выпускникам 9-х и 11-х классов в Тирасполе 17 сентября.

Церемония состоялась перед российскими выборами в Государственную думу, для проведения которых администрация Тирасполя и российские власти намерены открыть 20 сентября на Левобережье Днестра 17 избирательных участков, несмотря на протесты Кишинева.

Аттестаты вручал вице-премьер Виталий Нягу, генерал милиции, который, как ожидается, будет баллотироваться на пост главы приднестровского региона на выборах, запланированных администрацией региона на конец года.

«Мы прошли определенный этап договоренностей с Россией. Какие бы у кого ни были сомнения, это действительно документ Российской Федерации», — цитируют Нягу. Он добавил, что Россия «делает все», чтобы молодые люди с Левобережья Днестра могли продолжить обучение на ее территории.

Приднестровские власти утверждают, что 142 из 157 общеобразовательных учреждений Левобережья Днестра прошли аккредитацию в России, что позволяет выдавать российские аттестаты. Документы, врученные 160 выпускникам 17 сентября, как утверждается, были напечатаны в России на предприятии «Гознак».

Неясно, каким образом они попали в Тирасполь с учетом изоляции приднестровского региона.

В Кишиневе Министерство образования и исследований сообщило Радио Свобода, что ему неизвестно о существовании договоренностей между администрацией Тирасполя и Москвой об объединении двух систем образования. При этом ведомство по-прежнему приглашает молодых людей с Левобережья Днестра продолжать учебу на Правобережье и признает документы об образовании, выданные школами региона.

Что известно и чего не знает Министерство образования

Татьяна Герштега, глава Управления национальной рамки квалификаций Министерства образования, заявила Радио Свобода, что у властей в сфере образования нет информации о том, каким образом в приднестровском регионе выдаются российские аттестаты.

При этом она предполагает, что они не заменяют местные документы, а выдаются параллельно с ними.

«Думаю, российские аттестаты выдаются параллельно, и с этими документами они уезжают в Россию. Де-факто они являются гражданами Республики Молдова, а к нам приезжают с документами из приднестровского региона», — сказала Герштега.

Выпускники приднестровского региона, которые хотят продолжить обучение в школах, находящихся под контролем конституционных властей, могут воспользоваться автоматическим признанием документов за 9-й и 11-й классы.

Их переоформляют в официальный формат Министерства образования, после чего учащиеся могут использовать документы в том числе для продолжения учебы за рубежом, включая европейские страны.

«Таким образом мы даем им возможность продолжить обучение в качественных учебных заведениях», — сказала Герштега.

Данные за 2026 год показывают, что около 250 учащихся из приднестровского региона оформили документы в Кишиневе для продолжения учебы за рубежом.

На этом этапе они могут поступать в учреждения профессионально-технического образования. Для поступления в вуз им необходимо пройти подготовительную программу в Республике Молдова и сдать экзамен на степень бакалавра.

Чему учатся школьники приднестровского региона

Школы приднестровского региона, находящиеся под контролем местных властей, используют местные учебные программы, а учебники издаются на русском или так называемом «молдавском языке», использующем кириллицу.

В апреле вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь предложил властям Тирасполя, чтобы школы приднестровского региона с преподаванием на «молдавском языке» с 1 сентября 2026 года перешли на официальную учебную программу Кишинева с преподаванием на румынском языке. Предложение было отклонено.

Радио Свобода тогда проанализировало ряд учебников, используемых на Левобережье Днестра, и пришло к выводу, что некоторые из них были созданы на основе материалов, применявшихся в школах Правобережья Днестра, однако их содержание было изменено в соответствии с нарративами, продвигаемыми в регионе. Кроме того, в них содержится устаревшая информация, а учебники по географии и истории представляют благоприятный для России взгляд на ряд событий и отношения с Республикой Молдова.

В беседе с Радио Свобода госсекретарь Министерства образования Валентина Олару тогда заявила, что администрация Тирасполя не соглашается и на обновление используемых в регионе учебников.

«Мы были готовы согласиться даже на вариант с кириллицей, лишь бы обновить содержание. Отказ был категорическим», — сказала Олару.

В приднестровском регионе действуют лишь восемь учебных заведений с преподаванием на румынском языке на основе латинской графики, подчиненных Министерству образования в Кишиневе.

Министерство сообщило Радио Свобода, что неоднократно предлагало учебным заведениям Левобережья Днестра пройти аккредитацию в национальной системе, однако безрезультатно.