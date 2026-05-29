noi.md
29 Мая 2026, 16:34
8 313
Второй тур местных выборов: ЦИК начала печать бюллетеней

29 мая началась печать бюллетеней для второго тура новых местных выборов на должность мэра.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), общий тираж бюллетеней составляет 41 824, из которых 28 766 на государственном языке, 12 458 на русском и 600 на болгарском, передает noi.md

Для выборов в коммуне Русештий Ной Яловенского района будет напечатано 4607 бюллетеней, в Оргееве – 25 549 бюллетеней, а в Тараклии – 11 668 бюллетеней. 

Ширина бюллетеня составляет 14 см, а длина — 12,8 см. Стоимость бюллетеня — 0,90 лея, а общего тиража — 37 641,60 лея.

Источник
noi.md
