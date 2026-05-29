Второй тур местных выборов: ЦИК начала печать бюллетеней.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), общий тираж бюллетеней составляет 41 824, из которых 28 766 на государственном языке, 12 458 на русском и 600 на болгарском, передает noi.md

Для выборов в коммуне Русештий Ной Яловенского района будет напечатано 4607 бюллетеней, в Оргееве – 25 549 бюллетеней, а в Тараклии – 11 668 бюллетеней.

Ширина бюллетеня составляет 14 см, а длина — 12,8 см. Стоимость бюллетеня — 0,90 лея, а общего тиража — 37 641,60 лея.