Второй радар воздушного наблюдения заработает в Молдове в июне
В Республике Молдова в ближайшие недели введут в эксплуатацию второй современный радар для наблюдения за воздушным пространством.
Об этом сообщил министр обороны Анатолий Носатый, передает realitatea.md
По словам главы Минобороны, проект находится на завершающем этапе реализации: работы по установке и калибровке практически завершены, а персонал уже прошёл необходимую подготовку.
«Согласно программе и контракту, подписанному три года назад, в первом полугодии, то есть в июне, завершаются работы по калибровке и установке. Обучение уже проведено. Инфраструктура готова», — уточнил министр.
Он добавил, что оборудование будет интегрировано в действующие системы Национальной армии в соответствии с установленными процедурами.
Сейчас Республика Молдова располагает только одним современным радаром, приобретённым во Франции. Остальные системы воздушного мониторинга в основном устарели и имеют ограниченные возможности обнаружения, особенно низколетящих дронов.