realitatea.md logorealitatea
27 Мая 2026, 23:16
Второй радар воздушного наблюдения заработает в Молдове в июне

В Республике Молдова в ближайшие недели введут в эксплуатацию второй современный радар для наблюдения за воздушным пространством.

Об этом сообщил министр обороны Анатолий Носатый, передает realitatea.md

По словам главы Минобороны, проект находится на завершающем этапе реализации: работы по установке и калибровке практически завершены, а персонал уже прошёл необходимую подготовку.

«Согласно программе и контракту, подписанному три года назад, в первом полугодии, то есть в июне, завершаются работы по калибровке и установке. Обучение уже проведено. Инфраструктура готова», — уточнил министр.

Он добавил, что оборудование будет интегрировано в действующие системы Национальной армии в соответствии с установленными процедурами.

Сейчас Республика Молдова располагает только одним современным радаром, приобретённым во Франции. Остальные системы воздушного мониторинга в основном устарели и имеют ограниченные возможности обнаружения, особенно низколетящих дронов.

Источник
realitatea.md logorealitatea
