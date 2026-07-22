Все школы в Молдове перейдут в подчинение Министерства образования.

Школы Молдовы перейдут под управление Министерства образования и науки после создания Территориальных агентств по образованию. Это предусмотрено реформой Restart în educație, которую одобрило правительство.

Согласно реформе, все школы страны перейдут из ведения местных советов в подчинение Министерства образования. Для этого до 30 октября 2026 года в стране создадут 35 Территориальных агентств по образованию, которые заменят нынешние районные и муниципальные управления. Новые структуры займутся финансированием учебных заведений, утверждением штатов, борьбой с буллингом и поддержкой детей с особыми потребностями, а детские сады останутся у местных властей, пишет rupor.md

Как заявил министр образования Дан Перчун, «перевод школ в подчинение Министерства образования, в рамках реформы Restart în educație, преследует цель, чтобы каждый ребенок получал одинаковые стандарты качества, поддержки и безопасности, независимо от того, учится он в большом городе или в маленьком селе». Глава ведомства пояснил, что в настоящее время качество образования во многом зависит от возможностей и вовлеченности районных советов, из-за чего в одних районах есть ресурсы, а в других школам приходится справляться самим. Министр подчеркнул, что место рождения не должно определять будущее ученика, а государственная политика в сфере образования обязана внедряться единообразно по всей стране.

Комментируя изменение системы финансирования, Дан Перчун отметил: «Это изменение сократит разницу между районами и сделает финансирование школ более предсказуемым. Местные власти по-прежнему смогут выделять деньги на ремонт, оснащение и развитие местных учреждений, даже если больше не будут их учредителями». Глава МОИ также пояснил ситуацию с распределением средств: «Изменение сократит разницу между районами и сделает финансирование школ более предсказуемым. Местные власти по-прежнему смогут выделять деньги на ремонт, оснащение и развитие местных учреждений, даже если больше не будут их учредителями».

О планах запустить масштабную реформу Restart în educație Министерство образования объявило в конце июня 2026 года. Инициатива призвана решить проблему колоссального разрыва в оценках и преодолеть кадровый дефицит в региональных управлениях образования.

В июне 2026 года ведомство подчеркивало, что реформа снизит уровень бюрократии, расширит автономию школ, усилит поддержку руководителей и поможет в борьбе с неформальными платежами и влиянием местных политических факторов.

Планы по передаче муниципальных школ в подчинение правительства вызвали резкую критику со стороны столичных властей. В июле 2026 года мэр Кишинева Ион Чебан на встрече с директорами и педагогами заявил об отсутствии широкой дискуссии и предложил провести референдум, чтобы жители города сами решили судьбу реформы.