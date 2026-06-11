Все новые дома в Молдове будут оснащать оптоволокном.

Это решение позволит жильцам подключать гигабитный Интернет без проведения дополнительных монтажных работ и порчи стен, передает rupor.md

Новые правила разработало Министерство экономического развития и цифровизации для выполнения условий по вступлению Молдовы в Евросоюз. Закон также позволяет интернет-провайдерам на равных условиях совмещать линии связи и использовать уже существующие столбы, вышки или подземные каналы других компаний.

Чтобы ускорить процесс, чиновникам дали ровно четыре месяца на выдачу разрешений на работы — если они не ответят вовремя, проект автоматически посчитают одобренным. Все заявки будут подаваться в электронном виде через единую базу данных, а возможные споры между компаниями поручили оперативно решать профильному агентству ANRCETI без долгих судебных разбирательств.

По государственному плану, к 2030 году доступ к высокоскоростному Интернету должны иметь 75% жителей страны.