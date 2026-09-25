Все данные о населении Молдовы размещены на новом портале GeoStatistica.

Он содержит подробную информацию о населении страны, домохозяйствах и жилищных условиях, полученную в Молдове по итогам переписи населения и жилья в 2024 году.

Как сообщил гендиректор Национального бюро статистики Олег Кара, пока портал работает в тестовом режиме. Подобный переходный период ведомство определило для того, чтобы оценить реакцию пользователей, комментарии и предложения с тем, чтобы учесть их при финальном старте этого инструмента, передает logos-pres.md

«Такой же режим мы использовали при запуске портала по внешней торговле, – уточняет он. – Тогда в рамках тестирования платформы мы получили полезные рекомендации со стороны пользователей и учли их при ее финальном запуске».

Геопортал предоставляет возможности визуализации данных различного содержания и специфики. «На первом этапе мы включили более 180 карт, которые позволяют анализировать информацию в деталях, – продолжает директор НБС. – Мы предоставляем различные уровни агрегации – по регионам, районам, муниципиям и местностям. Кроме того, пользователи могут ознакомиться с данными не только по административным единицам, но и по небольшим участкам площадью 1 км, по примеру других стран Евросоюза».

НБС предоставляет возможность конкретизации данных на более детальном уроне. «Мы уже разработали информацию, она будет распределена по составу населения, полу, возрастным группам, – продолжает он. – Есть данные о плотности населения, его концентрации, по другим характеристикам».

Мария Овдий, преподаватель Госуниверситета Молдовы, отмечает, что интегрирование статистических данных с пространственными важно не только для научных исследований. Это «единое статистическое окно», которое смогут использовать и экономисты, и представители деловых кругов. При этом портал предоставляет возможность для сравнения и легкого доступа к информации.