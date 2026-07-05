Все больше женщин в Кишиневе выбирают профессию водителя троллейбуса.

В Кишиневе все больше женщин становятся водителями троллейбусов, постепенно меняя представление о профессии, которая долгие годы считалась исключительно мужской.

Сегодня около трети выпускников Центра профессиональной подготовки Управления электротранспорта Кишинева (RTEC) составляют женщины, что свидетельствует о растущем интересе к этой специальности, передает radiomoldova.md

Родика Габурэ работает водителем троллейбуса с 2003 года. До этого она была кондуктором. По ее словам, интерес к профессии появился еще тогда, когда она наблюдала за работой водителей.

«Мне всегда было интересно, как переставляют токоприемники с одного провода на другой. Когда я работала кондуктором, постоянно подбегала вперед, чтобы посмотреть. Восемь месяцев училась, проходила стажировку сначала без пассажиров, потом с пассажирами. Для меня это удовольствие, иногда я даже пою за рулем», — рассказала водитель троллейбуса Родика Габурэ.

По ее стопам пошла и дочь — 22-летняя Корина Габурэ. Как и мать, она начала работать кондуктором, а затем решила получить водительские права и стать водителем троллейбуса. Сейчас девушка совмещает работу с учебой в вечернем лицее.

«Я решила, что, как только мне исполнится 21 год, получу водительские права, и так и сделала. На маршрут вышла уже в 21 год. Когда впервые начала работать с пассажирами, была готова все бросить — сильная усталость, много сверхурочных, то ранние смены, то вечерние. Но в итоге я выдержала», — рассказала водитель троллейбуса Корина Габурэ.

Мать признается, что переживала за дочь и внимательно следила за тем, как она осваивает новую профессию.

«Я ее поддерживала, но всегда проверяла, как она водит. Как родитель переживала, ведь это большой транспорт. Первый месяц мы часто разговаривали, я спрашивала, как дела на работе. Сейчас уже реже, стараемся ее лишний раз не утомлять», — сказала водитель троллейбуса Родика Габурэ.

Обучение в Управлении электротранспорта Кишинева проводится бесплатно и длится почти полгода. Программа включает теоретическую подготовку, практическое обучение и экзамены.

«Многие из них начинают работать кондукторами, а затем видят свое будущее в профессии водителя. Теоретическая часть длится два месяца, обучение управлению троллейбусом — полтора месяца, после чего следуют два месяца квалификационной практики», — заявил начальник Центра профессиональной подготовки RTEC Сергей Чертан.