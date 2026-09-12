12 Сентября 2026, 16:30
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Воздушная тревога в Украине: семь КПП Молдовы приостановили работу.
Воздушная тревога в Украине: семь КПП Молдовы приостановили работу
В настоящее время пограничные таможенные посты Отачь, Крива, Ларга, Унгурь, Окница, Бричаны и Гримэнкэуць временно приостановили работу в связи с объявлением воздушной тревоги на территории Украины.
Участникам трансграничного движения рекомендуют временно воздержаться от поездок к этим таможенным постам до возобновления их работы.
Власти сообщат дополнительную информацию, как только ситуация изменится.