Воздушная тревога в Украине: семь КПП Молдовы приостановили работу

В настоящее время пограничные таможенные посты Отачь, Крива, Ларга, Унгурь, Окница, Бричаны и Гримэнкэуць временно приостановили работу в связи с объявлением воздушной тревоги на территории Украины.

Воздушная тревога в Украине: семь КПП Молдовы приостановили работу.