theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 07:45
26
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу за 43,3 млн евро

Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу длиной более семи километров, которая выведет из города транзитный и грузовой транспорт с трассы М3.

Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу за 43,3 млн евро.
Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу за 43,3 млн евро.

Контракт на проведение работ подписали 22 сентября, сообщили в Министерстве инфраструктуры, передает rupor.md

Дорогу полностью проложат по новому маршруту за пределами города. Она станет частью трассы М3 Кишинев — Комрат — Джурджулешты — граница с Румынией.

Проект предусматривает строительство двух мостов и трех многоуровневых развязок. На дороге установят освещение, защитные ограждения, разметку и дорожные знаки.

Стоимость работ составляет 43,3 млн евро. Деньги предоставит Европейский инвестиционный банк. Строительством займется турецкая компания ONUR, завершить работы планируют примерно за два с половиной года.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте