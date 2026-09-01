Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу за 43,3 млн евро

Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу длиной более семи километров, которая выведет из города транзитный и грузовой транспорт с трассы М3.

Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу за 43,3 млн евро.