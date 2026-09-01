Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу за 43,3 млн евро
Вокруг Чимишлии построят объездную дорогу длиной более семи километров, которая выведет из города транзитный и грузовой транспорт с трассы М3.
Контракт на проведение работ подписали 22 сентября, сообщили в Министерстве инфраструктуры, передает rupor.md
Дорогу полностью проложат по новому маршруту за пределами города. Она станет частью трассы М3 Кишинев — Комрат — Джурджулешты — граница с Румынией.
Проект предусматривает строительство двух мостов и трех многоуровневых развязок. На дороге установят освещение, защитные ограждения, разметку и дорожные знаки.
Стоимость работ составляет 43,3 млн евро. Деньги предоставит Европейский инвестиционный банк. Строительством займется турецкая компания ONUR, завершить работы планируют примерно за два с половиной года.