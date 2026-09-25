Водопровод Кишинев – Страшены – Калараш: на одном из участков начались испытания

На новом магистральном водопроводе Кишинев – Страшены – Калараш начались первые испытания на одном из участков в столице.

Строительство сетей уже завершено, а после запуска системы питьевая вода из Днестра будет поступать жителям населенных пунктов по маршруту, передает moldova1.md

"Надеемся, что до конца этого года завершим работы, а ввод новой системы водопровода в эксплуатацию начнется уже со следующего года, чтобы жители — сначала муниципия Страшены и города Калараш — получали питьевую воду из Днестра", — рассказал директор "Агентства регионального развития "Центр" Ион Пынзарь в эфире передачи Zi de Zi на Radio Moldova.

На фоне гидрологического кризиса в регионе, который приводит к дальнейшему снижению уровня и стока Днестра, Ион Пынзарь сообщил, что подписано соглашение о строительстве новой станции водозабора в Вадул-луй-Водэ. Правительство Германии выделяет на проект грант в размере 14 миллионов евро.

"Существующая станция забора воды в определенной степени исчерпала свой рабочий потенциал. Поскольку это стратегическая инфраструктура национального значения, правительство начало обсуждение строительства новой станции", — говорит чиновник.

Ион Пынзарь заявил также, что новая станция сможет обеспечить необходимый объем воды для Кишинева, Страшен, Калараша и значительной части Яловенского района. Более подробные данные и технические характеристики станут известны на этапе разработки технического проекта.

"Речь не обязательно идет об альтернативных источниках воды. Речь идет о поверхностном источнике — реке Днестр. Однако, безусловно, в зависимости от того, что будет происходить в ближайшие годы, мы будем рассматривать и другие возможности, которые позволят обеспечить бесперебойное снабжение питьевой водой", — отметил глава учреждения.

Отвечая на вопрос, следует ли Молдове пересмотреть подход к управлению водными ресурсами, Пынзарь сказал, что "эти вопросы должны решаться параллельно".

"С одной стороны, нужно определить, какие у нас есть водные ресурсы, с другой — увязать это с инфраструктурными проектами. На правительственном уровне Министерство инфраструктуры и регионального развития утвердило Национальный план в сфере водоснабжения и санитарии", — добавил Ион Пынзарь.

Гидрологическая ситуация в бассейне Днестра остается сложной, а запасы воды в Новоднестровском водохранилище продолжают сокращаться. За первые 20 дней сентября приток воды в водохранилище оказался примерно на 63,4 миллиона кубометров меньше объема сбросов: средний приток составлял около 23 кубометров в секунду, а сброс воды вниз по течению — 60 кубометров в секунду.

С 26 сентября в Молдове на 60 дней объявлено чрезвычайное положение в энергетике и сфере водных ресурсов. По данным властей, это позволит оперативно реагировать на возможные перебои с поставками энергии, топлива и воды.