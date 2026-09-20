Водитель Mercedes выехал с АЗС и едва не устроил ДТП в Кишиневе.

В столице водитель едва не спровоцировал ДТП, выехав с АЗС, не убедившись в безопасности маневра.

Автомобиль оказался в непосредственной близости от другой машины, после чего его занесло на дороге. Видео было опубликовано в телеграм-канале "СтопХам Молдова", передает unimedia.info

Судя по видеозаписи, инцидент произошел 17 сентября на улице Тудора Владимиреску в столичном секторе Рышкановка.



