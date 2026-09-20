20 Сентября 2026, 13:00
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Подпишитесь на новости Point.md в Google
Водитель Mercedes выехал с АЗС и едва не устроил ДТП в Кишиневе.
Водитель Mercedes выехал с АЗС и едва не устроил ДТП в Кишиневе
В столице водитель едва не спровоцировал ДТП, выехав с АЗС, не убедившись в безопасности маневра.
Автомобиль оказался в непосредственной близости от другой машины, после чего его занесло на дороге. Видео было опубликовано в телеграм-канале "СтопХам Молдова", передает unimedia.info
Судя по видеозаписи, инцидент произошел 17 сентября на улице Тудора Владимиреску в столичном секторе Рышкановка.