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rupor.md logorupor
23 Июля 2026, 07:27
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Вода в реке Цыганка в Кишиневе стала зеленой из-за работ Termoelectrica

Зеленая вода, замеченная в реке Цыганка в муниципии Кишинев, появилась из-за работ по ремонту и тестированию тепловых сетей, которые Termoelectrica проводит в секторе Рышкановка.

Вода в реке Цыганка в Кишиневе стала зеленой из-за работ Termoelectrica.
Вода в реке Цыганка в Кишиневе стала зеленой из-за работ Termoelectrica.

Об этом представители предприятия сообщили после появления в публичном пространстве кадров с жидкостью зеленого цвета, пишет rupor.md

По данным компании, в рамках работ по капитальному ремонту и испытаний давления на Московском проспекте было слито около 10 кубометров теплоносителя.

«Работы необходимы для обеспечения эффективной и безопасной работы системы централизованного теплоснабжения в холодный сезон для потребителей в районе Московского проспекта, улиц Студенцилор и Соколень».

Termoelectrica объясняет, что используемый теплоноситель представляет собой очищенную воду, содержащую флуоресцеин, краситель, применяемый в технических целях для выявления возможных утечек. При контакте с водой вещество придает ей ярко-зеленый оттенок, однако не представляет опасности для здоровья населения, растительности или водной фауны.

Представители предприятия подчеркнули, что флуоресцеин широко используется в таких сферах, как научные исследования, микроскопия, спелеология и криминалистика, благодаря способности визуально выделять водные потоки. При этом вещество является биоразлагаемым и естественным образом распадается за несколько дней, без негативного воздействия на окружающую среду.

Компания призывает жителей не тревожиться, если они заметят зеленую воду в общественных пространствах в этой зоне, уточняя, что явление временное и не представляет риска для окружающей среды или здоровья.

Источник
rupor.md logorupor
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