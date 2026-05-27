Infotag.md logoInfotag
Власти проверят владельцев озёр после наводнений в центральных районах Молдовы

После наводнения в центральных районах Молдовы власти намерены проверить собственников и арендаторов водоемов. Об этом заявил министр окружающей среды Георге Хаждер, посетивший накануне Унгенский и Каларашский районы.

По словам министра, количество осадков стало рекордным, пишет infotag.md

«Подобные явления случаются примерно раз в 100 лет. Уровень воды в озерах достиг рекордных отметок, что создало один из самых серьезных рисков наводнения за последние годы. Команды Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций и специалисты агентства Apele Moldovei были на передовой и действовали быстро. Благодаря их вмешательству ситуацию удалось стабилизировать, а наши населенные пункты защитить от последствий, которые могли быть гораздо серьезнее», — заявил Хаждер. 

При этом он дал понять, что в некоторых случаях есть и вина владельцев водоемов, которые не позаботились об укреплении дамб и соблюдении мер безопасности.

«Собственники и арендаторы водоемов обязаны соблюдать технические нормы эксплуатации, иметь паспорт озера и обеспечивать меры безопасности. В ближайшее время мы проверим, выполнили ли администраторы озер все требования. При необходимости мы предложим изменения в законодательство, чтобы никто не мог управлять водоемами без гарантий безопасности. Безопасность граждан не может быть предметом для обсуждения, а власти будут действовать жестко в отношении нарушителей», - подчеркнул Георге Хаждер.

