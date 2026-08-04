Власти предупредили о дефиците электроэнергии вечером 4 августа.

Гражданам советуют подготовиться к возможным кратковременным перебоям с электроснабжением: зарядить мобильные устройства, иметь под рукой альтернативные источники освещения.

Вечером 4 августа, с 21:00 до 23:00, энергосистема Молдовы столкнется с прогнозируемым дефицитом электроэнергии. С 21:00 до 22:00 он составит около 74 МВт·ч, а с 22:00 до 23:00 — около 56 МВт·ч.

Как сообщили власти, весь регион испытывает последствия аномальной жары. Потребление электроэнергии значительно выросло, тогда как ее производство сократилось из-за погодных условий. Низкий уровень воды в Дунае ограничивает работу ряда электростанций, поскольку вода необходима для охлаждения оборудования. Так как Молдова является частью регионального энергорынка и зависит от импорта электроэнергии, региональный дефицит влияет и на объемы закупок страны.

До закрытия энергетических рынков власти и операторы системы предприняли все возможные меры для закупки необходимого объема электроэнергии. Для поддержания стабильной работы энергосистемы предприятие Moldelectrica задействует механизмы аварийной поставки электроэнергии.

Власти призвали жителей добровольно сократить потребление электроэнергии с 21:00 до 23:00. Гражданам рекомендуют выключить ненужное освещение и электроприборы, перенести использование стиральных машин, сушилок, электрических духовок и другой энергоемкой техники, ограничить работу кондиционеров и по возможности отказаться от использования лифтов.

Власти подчеркнули, что больницы, экстренные службы, объекты критической инфраструктуры и другие жизненно важные службы продолжат работать в обычном режиме. Ситуация находится под постоянным контролем энергетических операторов и профильных ведомств.