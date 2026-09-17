Власти планируют связать Цыпово и Сахарну туристическим маршрутом

Министр культуры Дан Суручану посетил Резинский район, где обсудил объекты культурного наследия в Цыпово и Сахарне, а также проекты по сохранению, благоустройству и развитию этой зоны.

В Цыпово министр ознакомился с работами по улучшению и обустройству подъездных путей к скальному монастырю. Проект находится на завершающем этапе реализации. В ходе визита обсуждались безопасность маршрутов, установка указателей, а также решения для более эффективного продвижения культурного и природного наследия этой местности среди посетителей, передает realitatea.md

Кроме того, обсуждалась перспектива создания в селе Цыпово музея этнографии и истории в сотрудничестве с Национальным музеем этнографии и естественной истории и местными властями.

«Скальный монастырь в Цыпово входит в число четырех объектов культурного наследия на обоих берегах Днестра, отобранных в 2024 году для проведения реставрационных и консервационных работ в рамках программы „Меры по укреплению доверия“, реализуемой при поддержке Европейского союза и ПРООН в Молдове.

Проект по обустройству лестниц, ведущих к скальному монастырю на территории музейного комплекса ландшафтного заповедника „Цыпово-Сахарна“, вступил в стадию реализации. Инициатива способствует защите и популяризации культурного наследия музейного комплекса „Цыпово-Сахарна“, являющегося подразделением Национального музея этнографии и естественной истории. Благодаря этому проекту посетители получат более безопасный доступ к историческим и природным памятникам этой местности.

Одним из принципов, положенных в основу работ, стало сохранение аутентичности памятника и существующих исторических следов. Оригинальные лестницы, построенные монахами в начале XIX века, были сделаны из бутового камня и представляют собой ценное свидетельство изобретательности и усилий монастырской общины по обустройству прохода между церковью на плато и скальными церквями.

Из-за сложности поиска и приобретения камня с характеристиками, аналогичными первоначально использованному, полностью восстановить лестницы из того же материала оказалось невозможно. В связи с этим было принято временное решение, сочетающее необходимость сохранения культурного наследия с обеспечением безопасного доступа для посетителей. Секции лестниц изготовлены из массива дуба.

Их установка одновременно позволяет сохранить и продемонстрировать подлинные участки старых каменных лестниц, которые посетители смогут увидеть как свидетельство того, каким был путь к скальному монастырю два столетия назад», — говорится в сообщении Министерства культуры.

Дан Суручану также посетил монастырь Святой Троицы в Сахарне — один из наиболее известных центров паломничества в Республике Молдова и важный объект культурно-религиозного туризма.

Учитывая потенциал двух зон, министр обсудил совместное продвижение достопримечательностей Сахарны и Цыпово, а также возможность создания культурно-туристического маршрута, который свяжет их. Такой подход позволит эффективнее использовать культурное и природное наследие и предложить посетителям более понятный и организованный маршрут.