Власти отложили рассмотрение гарантии для разработчиков недр из-за цен на жилье.

Правительство отложило рассмотрение проекта о введении финансовой гарантии для восстановления окружающей среды при добыче полезных ископаемых.

Решение принято после обращений со стороны бизнеса — часть положений документа будет пересмотрена с учетом дополнительных консультаций, передает logos-pres.md

По словам премьер-министра Василе Тофана, новые требования могут привести к росту стоимости строительных материалов и, как следствие, к дальнейшему удорожанию жилья.

«У нас есть проблема с высокой стоимостью жилья в Молдове — цены значительно выросли. Если посмотреть, из чего складывается стоимость недвижимости, то на нее влияют несколько факторов: сколько стоят строительные материалы, рабочая сила, земля, насколько сложно ее получить, а также вся бюрократическая составляющая. И надо признать — думаю, что определенную роль играет и коррупция в этой сфере. Все эти факторы в итоге приводят к росту цен», — заявил Тофан.

Он отметил, что отдельно необходимо анализировать и маржу строительных компаний, однако введение дополнительных финансовых обязательств для бизнеса должно быть тщательно сбалансировано.

«Если мы введем еще одну налоговую нагрузку или дополнительную гарантию, стоимость строительных материалов может вырасти еще больше. В первую очередь это касается камня: его невозможно в больших объемах привозить из Румынии или Украины из-за высокой стоимости транспортировки, его необходимо добывать здесь. Поэтому нужно найти правильный баланс», — подчеркнул Тофан.

Изначально проект предусматривал создание финансовой гарантии, которая должна была использоваться для выполнения обязательств компаний по восстановлению земель после завершения работ по добыче полезных ископаемых. Гарантия могла быть предоставлена в форме страхового полиса, банковской гарантии или других финансовых инструментов, предусмотренных законодательством, а средства предназначались бы для предотвращения и устранения экологического ущерба.