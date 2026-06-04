Власти хотят увеличить поток медицинских туристов в Молдову на 20%.

Власти прогнозируют увеличение числа медицинских туристов до 20% и доходов от этого сегмента на 15%, но в настоящее время не располагают консолидированными официальными данными по данной области деятельности, пишет ipn.md

Продвижение на зарубежных рынках

В Национальном туристическом бюро (НТБ) Республики Молдова уточнили, что страна позиционируется как направление с качественными медицинскими услугами по конкурентоспособным ценам, в том числе для физического и психического восстановления после хирургических вмешательств.

По данным НТБ, целевыми рынками являются Объединённые Арабские Эмираты, Западная Европа, Израиль и Великобритания, а привлечение медицинских туристов будет осуществляться посредством цифровых маркетинговых кампаний в городах и государствах, считающихся перспективными для медицинского и стоматологического туризма.

Услуги и профиль пациента

В Национальном туристическом бюро отмечают, что этот сегмент продвигает такие услуги, как стоматологические процедуры по конкурентоспособным ценам, пластическая хирургия, экстракорпоральное оплодотворение, такие дорогостоящие обследования, как МРТ и сканирование, а также услуги по восстановлению. Кроме того, Республику Молдова представляют как привлекательное место для пациентов, ищущих оптимальное соотношение цены и качества или желающих избежать длительного ожидания в медицинских учреждениях своих стран.

НТБ описывает медицинского туриста, как правило, человеком в возрасте от 35 до 65 лет со средним или высоким уровнем дохода. По данным Национального туристического бюро, он может путешествовать в одиночку или в паре и обращаться за такими услугами, как медицинское или стоматологическое лечение, процедуры экстракорпорального оплодотворения или пластическая хирургия. В большинстве случаев бронирование осуществляется по рекомендации друзей или семьи, через онлайн-поиск или напрямую в клинике.

Таким образом, в НТБ подчёркивают, что развитие этой области потребует внедрения стандартов ISO поставщиками услуг медицинского туризма для повышения безопасности, а также модернизации бальнеотерапевтических и реабилитационных центров. Кроме того, Национальное туристическое бюро предлагает разработку продуктов реабилитационного туризма и организацию лёгких однодневных поездок для пациентов, восстанавливающихся после медицинских вмешательств.

Отсутствие централизованных данных

В Министерстве здравоохранения заявили, что отсутствует реестр сводных официальных данных о странах происхождения иностранных пациентов, наиболее востребованных медицинских услуг или об экономическом влиянии этого сектора.

Как следует из заявления министерства, медицинские учреждения, оказывающие услуги, в том числе иностранным пациентам, должны соответствовать тем же требованиям, что и другие поставщики медицинских услуг Республики Молдова. К ним относятся санитарное разрешение, национальная аккредитация, обеспечение качества и безопасности медицинского обслуживания, соблюдение прав пациента, конфиденциальность, защита персональных данных и получение информированного согласия.

При этом в министерстве уточняют, что национальная аккредитация проводится в соответствии с нормативной базой, а международные аккредитации там, где они существуют, осуществляются по инициативе каждого медико-санитарного учреждения.