Владельцев квартир призывают активнее участвовать в управлении многоквартирными домами.

Об этом заявили участники Форума ассоциаций жильцов Молдовы. По их словам, создание ассоциаций жильцов может облегчить получение грантов на проведение ремонтных работ и повышение энергоэффективности жилых домов, передаёт ipn.md

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля отметил, что для остановки процесса разрушения жилых домов необходимо создавать кондоминиумные ассоциации, чтобы впоследствии все владельцы квартир участвовали в управлении зданием. По его словам, мэры, муниципальные советы и люди, понимающие важность таких объединений, должны активно продвигать создание ассоциаций кондоминиумов.

Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что ассоциации жильцов являются важными партнёрами для властей, поскольку государственная политика и программы финансирования достигают своей цели тогда, когда люди организуются и решают ими воспользоваться. Чиновник добавил, что ответственность за жилой дом лежит на всех собственниках квартир.

Директор Национального центра устойчивой энергетики Ион Мунтян заявил, что представитель руководства ассоциации должен организовать владельцев квартир таким образом, чтобы объединение могло подать заявку на участие в государственных программах повышения энергоэффективности жилого сектора Молдовы. По его словам, откладывание решения о ремонте дома может означать ещё один отопительный сезон с более высокими расходами для жильцов.

Постоянный представитель ПРООН в Республике Молдова Даниела Гаспарикова заявила, что организация продолжит сотрудничать с ассоциациями жильцов в разработке конкретных проектов и получении доступа к программам финансирования в сфере энергоэффективности. Она отметила, что при финансовой поддержке Дании ПРООН окажет помощь 10 инициативным группам, которые намерены создать ассоциации жильцов, помогая им перейти от неформальной организации к официальной.

Форум ассоциаций жильцов Молдовы, проходящий уже во второй раз, является площадкой для диалога и обмена опытом между объединениями владельцев квартир в многоквартирных домах с различными формами организации, центральными и местными органами власти, партнёрами по развитию и представителями частного сектора.