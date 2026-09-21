Вицу: Teleradio-Moldova в нынешнем виде невозможно реформировать.

Общественная компания Teleradio-Moldova - большая машина, и ее в нынешнем виде невозможно реформировать, - считает руководитель Центра стратегической коммуникации и противодействия дезинформации (STRATcom) Лилиана Вицу.

В online передаче «Спасибо за вопрос» (Multumesc pentru întrebare) с Натой Албот она в частности сказала: «Я считаю, что, к сожалению, должно быть принято политическое решение о закрытии компании в ее нынешнем виде. Я понимаю, что это вызовет скандал. Но это мое личное мнение», передает infotag.md

Она добавила, что подобные вещи уже делались и в других государствах.

Вицу объясняет свою позицию тем, что «очень сложно изменить то, как люди работают в этой компании: «После 30 лет стажа работы по принципу «от часа к часу», невозможно сказать сотрудникам: если происходит breaking news и у нас сегодня есть важная новость, мы должны быть в прямом эфире до полуночи. Сотрудники будут работать, но не будут получать дополнительную или двойную оплату, потому что это входит в их должностные обязанности».

Она считает, что необходимо с нуля создать другое учреждение, с другой организационной структурой, с другим подходом и единой редакцией новостей.

«К сожалению, кто бы сейчас ни был выбран на должность директора Teleradio-Moldova, не знаю, насколько он сможет изменить ситуацию. Я желаю ему или ей успеха. Но думаю, что в какой-то момент необходимо провести черту и все переосмыслить», - заключила она.