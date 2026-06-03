Велосипедистам напомнили о штрафах за отсутствие защитной экипировки.

Авария произошла вечером 1 июня около 22:20 на трассе R7. По предварительным данным, велосипедист ехал без светоотражающего жилета и без световых сигналов на велосипеде, из-за чего водитель автомобиля мог его не заметить. За рулем машины находился 41-летний мужчина. Проверка показала, что он был трезв. Водителя задержали на 72 часа, сообщает tvrmoldova.md

В полиции напомнили, что велосипедисты обязаны использовать защитный шлем и светоотражающий жилет, особенно в темное время суток, во время дождя и при плохой видимости. Для повышения безопасности также рекомендуется носить одежду светлых тонов и регулярно проверять техническое состояние велосипеда.

Кроме того, велосипедисты должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, избегать резких маневров и заранее подавать сигналы о своих намерениях.

По словам представителей Национального инспектората общественной безопасности, за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за отсутствие необходимой экипировки, предусмотрены штрафы от 300 до 450 леев. За управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения размер штрафов может достигать нескольких тысяч леев.

По данным полиции, за первые пять месяцев 2026 года в Молдове в ДТП пострадал 61 велосипедист, еще двое погибли. За аналогичный период прошлого года травмы получили 52 человека, а жертвами аварий стали четыре велосипедиста.