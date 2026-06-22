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mlive.md logomlive
22 Июня 2026, 10:01
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Варламов: Первым делом я бы навел порядок с парковками в Кишинёве

Известный блогер и урбанист Илья Варламов рассказал, с чего начал бы работу, если бы баллотировался на пост примара Кишинева.

Варламов: Первым делом я бы навел порядок с парковками в Кишинёве.
Варламов: Первым делом я бы навел порядок с парковками в Кишинёве.

Об этом Варламов рассказал журналистам, которые встретили его в центре Кишинева, пишет mlive.md

По его словам, первой задачей стало бы наведение порядка с парковками.

«Первым делом я бы навел порядок с парковками, потому что это одна из проблем, которая много лет абсолютно никак не решается. Полнейший бардак: по городу невозможно гулять, невозможно ездить, водители не могут нормально припарковаться», — заявил Варламов.

Он считает, что парковки в столице должны быть платными.

«Не будет никаких бесплатных парковок. Хочешь арендовать у нашего любимого Кишинева кусочек места — нужно брать его в краткосрочную аренду и платить. Первым делом наведем порядок с парковками», — отметил блогер.

Варламов также ответил на вопрос о молдавском гражданстве. По его словам, паспорт Республики Молдова он пока не получил.

«Видишь, я грустный, потому что у меня нет молдавского паспорта. Если бы он у меня был, я был бы веселый», — пошутил он.

Кроме того, блогер высказался за декриминализацию марихуаны, уточнив, что этот вопрос не относится к полномочиям примара.

«Если бы на парламентских выборах какая-либо партия всерьез предложила декриминализировать марихуану — я не говорю о легализации, а хотя бы о том, чтобы не ломать людям жизнь и не отправлять их в тюрьму из-за найденного косяка, — я бы такую партию с удовольствием поддержал», — заявил Варламов.

По его мнению, из гуманных соображений власти должны как минимум начать обсуждение декриминализации некоторых веществ.

Источник
mlive.md logomlive
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