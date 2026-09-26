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logos-press.md logologos-press
26 Сентября 2026, 17:30
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В зоопарках Молдовы запретят кормить животных

Правительство Молдовы готовит постановление, которое установит единые требования к содержанию диких животных в неволе и повысит уровень безопасности посетителей зоопарков.

В зоопарках Молдовы запретят кормить животных.
В зоопарках Молдовы запретят кормить животных.

Проект разработан министерством окружающей среды в целях выполнения положений нового закона о зоопарках №71/2026, сообщает Logos Press

Правила и запреты для посетителей

Согласно проекту, в зоопарках страны будет полностью запрещено кормление животных посетителями. Единственным исключением станут специальные образовательные мероприятия, утвержденные администрацией и согласованные с ветеринарным врачом, где подходящий корм будет предоставляться самим учреждением. Соответствующие предупреждения зоопарки обязаны разместить на видных местах. Кроме того, посетителям запретят заходить в вольеры, преодолевать защитные барьеры, бросать предметы, провоцировать животных шумом и использовать фотосъемку со вспышкой, если она может им навредить. 

Требования к инфраструктуре

Документ также устанавливает четкие минимальные габариты помещений для содержания диких животных. Пространства зоопарков должны быть адаптированы под естественные потребности видов и оборудованы растительностью, платформами, элементами для лазания, бассейнами и зонами отдыха. Обязательным требованием станет наличие укрытий, где животные смогут спрятаться от внимания публики.

Вместе с тем администрации зоопарков обяжут ежегодно проводить тренировочные учения по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также регулярно оценивать условия содержания и надежность систем безопасности. Расходы на модернизацию инфраструктуры будут нести сами учреждения.

Следить за соблюдением новых требований будут Агентство окружающей среды, Инспекторат охраны окружающей среды и Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Положения нового постановления правительства вступят в силу одновременно с законом №71/2026 – с 21 мая 2027 года.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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