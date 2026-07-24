В воздухе Кишинева концентрация формальдегида почти втрое превысила норму.

Среднесуточная концентрация формальдегида в воздухе Кишинева превысила допустимую санитарную норму в 2,9 раза. Превышения также зафиксировали в Бельцах, следует из данных мониторинга за 23–24 июля.

На наблюдательных постах в Кишиневе максимальная разовая концентрация диоксида азота оказалась выше нормы в 1,1–1,2 раза. Повышенные показатели зарегистрировали на улице Фынтынилор и Московском проспекте, передает rupor.md

В Бельцах среднесуточная концентрация взвешенных частиц в воздухе превысила норму в 1,6 раза, диоксида азота — в 1,4 раза, формальдегида — в 1,6 раза.

При этом автоматические станции в Кишиневе и селе Матеуць Резинского района не зафиксировали превышений по контролируемым ими показателям. Концентрации частиц PM10 и PM2,5, диоксида серы, озона, угарного газа и диоксида азота оставались в установленных пределах.

Метеорологи отмечают, что нестабильная погода и чередование холодных и теплых воздушных масс препятствовали интенсивному накоплению загрязняющих веществ. В течение 24–25 июля этому также должны способствовать дожди и умеренный ветер.