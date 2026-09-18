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18 Сентября 2026, 11:10
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В Тудоре таможенники обнаружили в автомобиле тайник с более чем 10 000 товаров

Более 10 000 товаров для рыбалки и 106 предметов одежды были обнаружены во время таможенного контроля. Они были спрятаны в специально оборудованном пространстве в полу автомобиля и под задним сиденьем.

В Тудоре таможенники обнаружили в автомобиле тайник с более чем 10 000 товаров.
В Тудоре таможенники обнаружили в автомобиле тайник с более чем 10 000 товаров.

Сообщается, что товары коммерческого характера не были задекларированы.

Незадекларированный груз обнаружили на таможенном посту "Тудора" при въезде в Республику Молдова во время проверки автомобиля Citroën C4 Picasso. Контроль проводили сотрудники Таможенной службы совместно с кинологической группой и пограничными полицейскими.

За рулём находился 37-летний гражданин Республики Молдова. Он задекларировал ряд товаров для таможенного оформления, однако в ходе специализированной проверки были обнаружены и товары, отсутствовавшие в декларации.

В частности, в специально оборудованном пространстве в полу автомобиля и под задним сиденьем нашли 106 предметов одежды с обозначениями одного из товарных знаков и более 10 000 товаров для рыбалки.

Незадекларированные товары изъяли. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств.

В Тудоре таможенники обнаружили в автомобиле тайник с более чем 10 000 товаров

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